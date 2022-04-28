Промоутер Фьюри обсудил потенциальные поединки Тайсона с Джошуа и Усиком

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Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), в интервью talkSPORT заявил, что его подопечному следует подраться против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) или Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), так как любой из этих поединков принесет ему много денег.

Я бы поработал над тем, чтобы там были определенные гарантии. Должен быть призовой фонд, а количество денег от платных трансляция и подобных вещей в нем определило бы, каким бы было распределение гонорара. Поэтому здесь были бы гарантии против распределения. Но бой с Джошуа мог бы собрать 200 миллионов фунтов стерлингов.

Я также считаю, что поединок с Усиком был бы огромным. Люди поверили в Усика, они видели, как он порвал на куски Джошуа. Это очевидный бой».