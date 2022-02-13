Джойс: «Фьюри может пойти вперед и завершить бой с Уайтом так же, как с Уайлдером»
Промоутер Фьюри объяснил, почему сорвался бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона
Арум заявил, что идея изначально была утопией
13 февраля 16:30
Фото: themaclife.com
Глава Top Rank Боб Арум в интервью iFL TV рассказал о причинах срыва поединка за звание абсолютного чемпиона между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):
WBC назначил Фьюри бой с Уайтом. И Диллиан не стал бы отходить в сторону на два боя. Чтобы Тайсон подрался с Усиком, и потом «Цыганский король» сразился с Джошуа. Ничего из этого не имеет смысла. Все, говорил об этом, мечтали об утопии.
Фьюри в который раз прошелся по Диллиану Уайту (28-2, 19 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).