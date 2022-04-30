Промоутер Фьюри предположил, с кем для Тайсон подраться будет привлекательнее – Усиком или Джошуа

Но пока «Цыганский король» повесил перчатки на гвоздь

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Глава Top Rank Боб Арум в интервью FightHype.com высказался о том, бой с кем из звездных супертяжей будет для чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) более привлекательным:



Я ничего не могу сказать о Джошуа. Я никогда не встречался и не общался с ним. Усик – мой друг. Будет ли более соблазнительным бой с Джошуа или Усиком? Не знаю, наверное, нужно рассматривать Джошуа, ведь он тоже британец. Не думаю, что AJ больше имя, чем Усик.

Напомним, что Фьюри уверен в своей безоговорочной победе над Александром Усиком (19-0, 13 KO).