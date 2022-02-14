Промоутер Фьюри рассказал, когда Уайт должен подписать контракт на бой с Тайсоном

Боб Арум уверен, что Диллиан подпишет его

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), заявил, что у Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) есть время до 19 февраля, чтобы подписать контракт на поединок с его подопечным.

Арума цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Уайт чувствовал, что его участие в раскрутке боя требует больше денег, чем предусматривают результаты промоутерских торгов, и он занял такую позицию. Мы сказали: «Если ты не хочешь участвовать в раскрутке, то это твое дело, но ты должен подписать контракт с WBC». Мы отправили Диллиану этот контракт, и у него есть время до 19 февраля, чтобы его подписать. Но у меня нет никаких сомнений, что он его подпишет. Мы пытались подступиться к Уайту, предложив ему бонус на определенном уровне, и я считаю, что это лучшее, что мы могли сделать. Но его адвокат посчитал это предложение неадекватным и отказался от него. Так что теперь Уайт просто подпишет обычный контракт, по которому получит 20 процентов от общего призового фонда».

Боб Арум рассказал, почему Диллиан Уайт не подписывает контракт на бой с Тайсоном Фьюри.