Промоутер Фьюри рассказал, почему Уайт не подписывает контракт на бой с Тайсоном

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), рассказал с какими проблемами они столкнулись во время переговоров по организации поединка между его подопечным и обязательным претендентом на титул «Цыганского Короля», Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

У нас проблема с Диллианом Уайтом. Сначала они сказали, что хотят больше денег на продвижение поединка. Ели их требования будут удовлетворены, то Диллиан будет участвовать в компании по продвижению. Я думаю, что они и так получат много денег и просто обязаны участвовать в акции. Но это не их территория и они не могут диктовать свои условия. Адвокат Уайт сказал, что они подпишут контракт и отправят его нам. Я думаю, что контракт вернется к нам на следующей неделе и тогда Фрэнк Уоррен соберет пресс-конференцию».