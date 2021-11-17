Промоутер Фьюри рассказал, при каких раскладах следующим соперником Тайсона станет Усик

Фото: World Boxing News

Боб Арум, промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), рассказал, при каких раскладах следующим соперником его клиента станет обладатель титулов WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО). Слова Арума приводит Sky Sports:

Фьюри может в конечном итоге сразиться с Уайтом. Посмотрим, но это не будет по требованию WBC. Диллиан – хороший боец. Его время еще придет.

Думаю, когда Тайсон будет выбирать себе соперника для следующего боя, Уайт должен быть во главе списка.

Альтернативой является то, что если Джошуа решит не проводить реванш против Усика и отойдет в сторону, мы бы хотели провести бой между Усиком и Фьюри. Это борьба за окончательную унификацию поясов.

Тогда Джошуа сможет сразиться с победителем боя за бесспорное чемпионство, а Уайт может встать в очередь и в конечном итоге сразиться с победителем. Это то, чего хотел бы Тайсон. И я представляю его интересы».