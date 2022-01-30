Промоутер Фьюри рассказал, сколько они планируют продать PPV за бой с Уайтом

Боб Арум отметил, что такие цифры они хотят получить благодаря США

Тайсон Фьюри / Фото: Eurosport

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Боб Арум сделал прогноз на продажи платных трансляций на бой своего подопечного против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Слова промоутера приводит портал boxing247.com.



«У нас есть хорошие шансы продать полмиллиона трансляций. Все потому, что в США многие жду этого боя. Поэтому мы прогнозируем, что американцы купят примерно 500 тыс. PPV. Мы чуть больше по сравнению с Великобританией. Мы хотим объяснить команде Уайта, что если бы Эдди Хирн выиграл тендер на бой, то гонорар делился бы в соотношении 70 на 30, но это не намного больше, чем 80 на 20. Все же с нами у них есть перспектива заработать больше».

Напомним, поединок Фьюри и Уайта может пройти 23 апреля в Великобритании.