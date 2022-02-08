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Промоутер Фьюри: «Сомневаюсь, что Джошуа подерется с Усиком»
Уоррен не понимает, почему Хирна больше волнует бой Усик - Фьюри
15:39
Джошуа - Усик / Фото: DAZN
Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри
(31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен в интервью порталу talksport.com
заявил, что не верит в организацию реванша между чемпионом IBF, WBO и WBA Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа
(24-2, 22 КО).
«Эдди Хирн продолжает говорить, что Фьюри не подерется с Усиком. Но я сомневаюсь, что Джошуа подерется с Усиком. Это мое мнение, но я не думаю, что в данный момент Джошуа идет к этому реваншу.
У Хирна сейчас много работы, поскольку он должен сделать этот бой, но почему же Эдди продолжает болтать о том, что делаем мы? Бой Фьюри с Диллианом Уайтом покажет BT Box Office, и это будет отличный поединок для зрителей. Затем они могут пойти и посмотреть шоу Хирна на его телеканале».
Напомним, ране Уоррен рассказал о реальной причине срыва поединка Усик – Фьюри.
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