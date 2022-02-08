Промоутер Фьюри: «Сомневаюсь, что Джошуа подерется с Усиком»

Джошуа - Усик / Фото: DAZN

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен в интервью порталу talksport.com заявил, что не верит в организацию реванша между чемпионом IBF, WBO и WBA Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).



У Хирна сейчас много работы, поскольку он должен сделать этот бой, но почему же Эдди продолжает болтать о том, что делаем мы? Бой Фьюри с Диллианом Уайтом покажет BT Box Office, и это будет отличный поединок для зрителей. Затем они могут пойти и посмотреть шоу Хирна на его телеканале».