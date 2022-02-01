Промоутер Фьюри: «Спросите у Владимира Кличко, умеет ли Тайсон боксировать»

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Co-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен заявил, что Диллиану Уайту (28-2, 19 KO) придется непросто против такого разностороннего бойца как «Цыганский король»:



Фьюри остановит Уайта, если поймает его. Он умеет бить. Фьюри может поколотить любого. Кажется, все думают, что Тайсон не способен вмазать, но посмотрите на его рекорд. Взгляните, сколько людей он остановил. Спросите Деонтея Уайлдера, умеет ли Тайсон бить.

Также можете спросить Владимира Кличко, умеет ли Фьюри боксировать. Вот с чем придется иметь дело Уайту.