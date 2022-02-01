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Промоутер Фьюри: «Спросите у Владимира Кличко, умеет ли Тайсон боксировать»
Уоррен запугивает Уайта как боксерскими способностями чемпиона, так и мощью
01 февраля 11:58
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Co-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен заявил, что Диллиану Уайту (28-2, 19 KO) придется непросто против такого разностороннего бойца как «Цыганский король»:
Уайту нужно навязать Фьюри бой. Если он будет стоять перед ним, то я думаю, что Тайсон отобьет ему голову. Фьюри, как вы видели, хорош. Он умеет драться, может адаптироваться к любой ситуации. Конечно же, я ставлю на Тайсона. Думаю, он будет доминировать и победит. Мне кажется, что Тайсон может как перебоксировать, так и перебить Уайта. Я считаю, что у него хорошая челюсть.
Фьюри остановит Уайта, если поймает его. Он умеет бить. Фьюри может поколотить любого. Кажется, все думают, что Тайсон не способен вмазать, но посмотрите на его рекорд. Взгляните, сколько людей он остановил. Спросите Деонтея Уайлдера, умеет ли Тайсон бить.
Также можете спросить Владимира Кличко, умеет ли Фьюри боксировать. Вот с чем придется иметь дело Уайту.
Напомним, что Уоррен также рассказал, что одной из причин срыва боя за «абсолюта» является и Александр Усик (19-0, 13 KO).
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