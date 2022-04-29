Промоутер Фьюри: «Тайсон может вернуться, чтобы подраться с победителем реванша Усик – Джошуа»

Арум верит, что в данный момент «Цыганский король» не рассматривает вариант с возвращением на ринг

Фото: Queensberry Promotions

Co-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) Боб Арум уверен, что его подопечный может изменить решение о завершении карьеры ради боя с победителем второго поединка Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Фьюри сказал, что это его последний бой, и я думаю, что он верит в свои слова. Но мы не знаем, будет ли он верить в это через два месяца. У него есть много детей, но ему приходится отправляться в тренировочный лагерь. После всего этого, в частности после поединков с Деонтеем Уайлдером, я думаю, Фьюри действительно верит, что это был его последний бой. Но когда пройдет время, он немного расслабится и вернется к обычной жизни без бокса, Тайсон может изменить свое мнение. Когда состоится бой Джошуа против Усика со всей его публичностью, это может взбудоражить его кровь. Так что он может вернуться, чтобы подраться с победителем. Неправда, что Фьюри это выдумал. Я знаю Тайсона: в момент, когда он что-то говорит, он верит в это.

Фьюри заявил, что его поединок с Усиком был бы односторонним.