Промоутер Фьюри: «Тайсон не будет защищать пояс WBC»

Уоррен рассказал, что его подопечный следующий бой проведет в марте

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV рассказал, что «Цыганский король» в следующем поединке не будет проводить защиту своего пояса:



Я уверен, что во главе одного из наших шоу будет поединок Тайсона Фьюри. Он не будет защищать свой пояс WBC. Не с нашей стороны. Совет и Уайт в Арбитражном суде по вопросу распределения гонораров, и решения не будет до слушания, которое пройдет в марте. Хирн считает, что его боец заслужил 45%, я же уверен в лишь пятой части для Диллиана. Пока это не будет решено, никаких переговоров. Раньше июня бой Уайта и Фьюри ждать не стоит.

Президент Top Rank ранее заявил, что Фьюри точно проведет бой с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).