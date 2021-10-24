Портер назвал главную причину поражения Уайлдера в третьем бою с Фьюри
Промоутер Фьюри: «У Уайлдера в ближайшие годы масса боев»
Боб Арум считает, что американец может побить кого угодно, кроме «Цыганского короля»
18:18
Фото: World Boxing News
Боб Арум, промоутер чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), поделился мнением о силе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО):
«Уайлдеру нужно отдохнуть после такого избиения. И Фьюри сказал, что, исключая его, Уайлдер может побить любого супертяжа в мире. И это, пожалуй, правда. У Уайлдера в ближайшие годы масса боев».
Напомним, Уайлдер хотел бы в будущем провести четвертый бой против Фьюри.