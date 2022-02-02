Промоутер Фьюри: «Уайт должен радоваться, что на торгах победили мы»

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), в интервью iFL TV заявил, что обладатель временного титула Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) должен быть рад, что торги за право организации его предстоящего поединка против «Цыганского Короля» выиграл не его промоутер, а конкурирующая сторона.

Слава Богу, мы выиграли торги, и теперь Уайт получит на два миллиона больше, чем получил бы в случае победы на торгах его промоутера. И он получит еще 10% в случае победы над Фьюри. Больше тысячи дней он ждал этого шанса и наконец-то его получил. Мы сделали это для него, и он получит свой самый большой в жизни гонорар».