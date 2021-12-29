Промоутер Фьюри: «Уайт мог получить бой с Тайсоном, если бы не был слишком жадным»

Диллиан Уайт / Фото: Matchroom

Глава Top Rank Боб Арум в интервью iFL TV рассказал о заоблачных финансовых требованиях Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) за бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Мы пообщались с президентом WBC. Сулейман сказал, что эта ситуация разбивает его сердце, и предложил провести бой без пояса.

Мы предложили Уайту 25%, но они не согласны. Они считают, что Диллиан должен получить сумму с 8-ю знаками. 10 миллионов они не получат, я не понимаю, о чем вообще они говорят.