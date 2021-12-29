Арум хочет свести Фьюри с Хелениусом или Руисом
Промоутер Фьюри: «Уайт мог получить бой с Тайсоном, если бы не был слишком жадным»
Арум сообщил, что команда Диллиана затребовала 10 миллионов
14:25
Диллиан Уайт / Фото: Matchroom
Глава Top Rank Боб Арум в интервью iFL TV рассказал о заоблачных финансовых требованиях Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) за бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):
Уайт мог получить этот бой. Но он оказался слишком жадным. Во время пандемии, когда ты не знаешь, сколько зрителей будет присутствовать. Мы предложили им неплохую сделку, намного больше, чем он когда-либо получал.
Мы пообщались с президентом WBC. Сулейман сказал, что эта ситуация разбивает его сердце, и предложил провести бой без пояса.
Мы предложили Уайту 25%, но они не согласны. Они считают, что Диллиан должен получить сумму с 8-ю знаками. 10 миллионов они не получат, я не понимаю, о чем вообще они говорят.
Арум заявил, что бой Фьюри стал лучшим в 2021 году.
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