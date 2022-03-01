Промоутер Фьюри: «Уайт не придет на пресс-конференцию»

Боб Арум не особо переживает по этому поводу

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), сообщил, что Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) будет отсутствовать на всех мероприятиях до поединка и посетит только финальную пресс-конференцию.

Арума цитирует портал boxingscene.com:

«Уайт не придет на пресс-конференцию. Мы выиграли торги на право организовать бой Тайсона и Уайта, сделав ставку выше, чем у представителей Диллиана. Он сказал, что не будет присутствовать на пресс-конференции, потому что мы не дадим ему процент от дохода от проданных платных трансляций. Уайт утверждает, что не придет ни на одну пресс-конференцию кроме последней. Я был бы обеспокоен, если бы у нас не было лучшего продавца в боксе. Кто вообще слушал бы Диллиана Уайта? Тайсон самостоятельно сделает всю работу. Он утомит любого».

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.