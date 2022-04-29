Промоутер Фьюри: «Усик был бы лучшим боксером, с каким только сражался Тайсон»

Арум отметил украинца как выдающегося бойца

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Глава Top Rank Боб Арум в интервью FightHype.com заявил, что потенциальный поединок за статус абсолютного чемпиона Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO) стал бы вызовом для «Цыганского короля»:



Усик был бы лучшим боксером, с каким только сражался Тайсон. Как «Цыганский король» справлялся с этим? Я не знаю. В боксе есть правило – хороший большой парень победит хорошего маленького парня. Но нужно на это взглянуть. Усик – выдающийся боец. Джошуа хорош, но удивительным его назвать нельзя.

Фьюри заявил, что его поединок с Усиком был бы односторонним.