Усик держит в секрете место подготовки к реваншу с Джошуа
Промоутер Фьюри: «Усик был бы лучшим боксером, с каким только сражался Тайсон»
Арум отметил украинца как выдающегося бойца
21:41
Фото: XSPORT
Глава Top Rank Боб Арум в интервью FightHype.com заявил, что потенциальный поединок за статус абсолютного чемпиона Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Александра Усика
(19-0, 13 KO) стал бы вызовом для «Цыганского короля»:
Усик был бы лучшим боксером, с каким только сражался Тайсон. Как «Цыганский король» справлялся с этим? Я не знаю. В боксе есть правило – хороший большой парень победит хорошего маленького парня. Но нужно на это взглянуть. Усик – выдающийся боец. Джошуа хорош, но удивительным его назвать нельзя.
Фьюри заявил, что его поединок с Усиком был бы односторонним.