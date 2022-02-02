Промоутер Фьюри: «Усик не Руис – он не будет тренироваться в холодильнике»

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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не допустит ошибку, которую ранее совершил Энди Руис (34-2, 22 KO):



Единственный шанс для Джошуа – пойти вперед, в наступление. Вопрос лишь в том, закончиться ли это удачно. Если так, то в Усика прилетит несколько бомб. Будет ли он потом выступать в роли контрпанчера.