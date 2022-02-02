Джошуа обнаглел в переговорах с Фьюри, но ничего не потерял. Больше всего от этого пострадает Усик
Промоутер Фьюри: «Усик не Руис – он не будет тренироваться в холодильнике»
Уоррен уверен, что украинец выйдет на бой в отличных кондициях
01 февраля 17:44
Фото: Instagram
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен в интервью Boxing Social заявил, что Александр Усик (19-0, 13 KO) в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не допустит ошибку, которую ранее совершил Энди Руис (34-2, 22 KO):
Вы знаете, что Усик не Руис – он не будет тренироваться в холодильнике. Он будет в форме, как и подобает профессионалу. И я думаю, что Александр вновь его уработает.
Единственный шанс для Джошуа – пойти вперед, в наступление. Вопрос лишь в том, закончиться ли это удачно. Если так, то в Усика прилетит несколько бомб. Будет ли он потом выступать в роли контрпанчера.
Напомним, что Усик провел первую тренировку накануне дебюта в профессиональном футболе.