Промоутер Фьюри: «В идеальном мире Тайсон должен подраться с Усиком»

Но Уоррен понимает, что Джошуа не даст чемпионам провести бой в ближайшее время

Фото: Metro

Со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен в интервью Youtube каналу iFL TV обсудил ближайшие планы своего подопечного:



Следующий бой Тайсона? В идеальном мире Фьюри должен подраться с Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона. Но мы же все понимаем, что Джошуа не даст этому поединку состояться. И также еще давление со стороны WBC насчет сражения с Уайтом. Когда у них будет соглашение, мы примем этот бой. Я пока не думаю, будем ли мы делать предложение об организации. Прежде всего, тут решает, что хочет делать Тайсон. В конце концов это будет выбор «Цыганского короля». В течение следующих нескольких недель посмотрим, как будут обстоять дела с этим вопросом.

Напомним, что Александр Усик (19-0, 13 KO) готов во второй раз победить Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), чтобы выйти на бой с Фьюри. При этом тренер «Цыганского короля» (31-0-1, 22 KO) заявил, что готов обеспечить то, что нужно всему боксерскому миру – победу Джошуа в реванше.