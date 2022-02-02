Промоутер Фьюри: «В реванше с Джошуа я отдаю предпочтение Усику»

Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), считает, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) снова победит Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в реванше.

Уоррена цитирует портал mirror.co.uk:

Мне интересно посмотреть, поменяет ли Джошуа тренера, но ему нужно поработать над многими вещами, а не только над сменой наставника. Я не считаю, что у него было хорошее отношение к бою. Я не думаю, что Джошуа делал то, что следует делать большому парню».