Уоррен: «У Усика невероятный тренер, а угол Энтони показал себя в последнем бою не лучшим образом»
Промоутер Фьюри: «В реванше с Джошуа я отдаю предпочтение Усику»
Фрэнк Уоррен считает, что украинец снова победит британца в во втором поединке
02 февраля 10:40
Фрэнк Уоррен / фото - boxingscene.com
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), считает, что обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) снова победит Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в реванше.
Уоррена цитирует портал mirror.co.uk:
«В реванше я отдаю предпочтение Усику. Я чувствую, что в прошлом бою угол Джошуа совершил ошибку. Я не думаю, что в этот раз они все сделают правильно. Мне кажется, что Усик его просчитал. У Александра есть выдающийся тренер – Ломаченко-старший. Это чертовски хороший специалист. Я думаю, что на самом деле у них будет далеко не один способ победить.
Мне интересно посмотреть, поменяет ли Джошуа тренера, но ему нужно поработать над многими вещами, а не только над сменой наставника. Я не считаю, что у него было хорошее отношение к бою. Я не думаю, что Джошуа делал то, что следует делать большому парню».
Фрэнк Уоррен прокомментировал обвинения Эдди Хирна в срыве боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком.
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