Промоутер Джошуа: «Усику сейчас не до реванша – он хочет позаботиться о своей семье»
Промоутер Фьюри: «Я каждый день смотрю новости об Усике – он в огромной опасности»
Арум беспокоится о своем друге
18:25
Усик, Арум и Фьюри / Фото: Twitter
Глава Top Rank Боб Арум в интервью FIghtHype.com высказался об опасности в Украине в связи с нападением россии:
К сожалению, Усик в такой ситуации... Я каждый день слежу за ним, ведь Александр мой друг. Он в опасности, ведь живет очень близко к Киеву. Знаете, он ведь еще и в территориальной обороне, как и Ломаченко.
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) подыскивает для подопечного иной бой, ведь Александру Усику (19-0, 13 KO) сейчас не до поединков в ринге.