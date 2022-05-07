Промоутер Фьюри: «Я не хотел бы, чтобы Тайсон сейчас завершил карьеру, а через несколько лет принял решение вернуться»

Фото: boxingscene.com

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), поделился своими мыслями относительно заявления его подопечного о завершении карьеры.

Уоррена цитирует портал boxingscene.com:



Чего я действительно не хотел бы, так это, чтобы Тайсон сейчас завершил карьеру, а через несколько лет принял решение вернуться. На данный момент Фьюри еще не достиг своего пика и думаю, что если он вернется через два года, то уже не сможет набрать такую форму. Нужно выступать и достигать высот, когда ты в лучшей своей форме».