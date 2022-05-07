Хирн: «Были вещи, которые Уайт мог бы сделать лучше в бою с Фьюри»
Промоутер Фьюри: «Я не хотел бы, чтобы Тайсон сейчас завершил карьеру, а через несколько лет принял решение вернуться»
Фрэнк Уоррен поделился своими мыслями относительно заявления «Цыганского Короля» о завершении карьеры
07 мая 12:30
Фото: boxingscene.com
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), поделился своими мыслями относительно заявления его подопечного о завершении карьеры.
Уоррена цитирует портал boxingscene.com:
«Будет ли Тайсон снова драться? Кто знает? Есть только один человек, который может принять подобное решение и это Тайсон Фьюри. Яне могу ему сказать, что иди и дерись. Если у кого-то нет желания боксировать, то он не должен этого делать. Бокс - это один из самых опасных видов спорта, в котором вы можете получить очень серьезные травмы.
Чего я действительно не хотел бы, так это, чтобы Тайсон сейчас завершил карьеру, а через несколько лет принял решение вернуться. На данный момент Фьюри еще не достиг своего пика и думаю, что если он вернется через два года, то уже не сможет набрать такую форму. Нужно выступать и достигать высот, когда ты в лучшей своей форме».
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.