Промоутер Фьюри заявил, что бой Джошуа – Усик оказался провальным с финансовой точки зрения

Уоррен сообщил, что ему сказали о 600-а тысячах PPV

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Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил в интервью iFL TV, что по его информации первый поединок Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) стал провальным в плане продаж платных трансляций на территории Великобритании:



Хирну стоить заниматься организацией реванша Усик – Джошуа, а не лезть постоянно к Фьюри. Я слышал информацию, якобы у первого боя 600 тысяч PPV. Может из-за этого какие-то проблемы? Слушайте, не стоит лезть в чужие дела. У нас есть свой бой, у них тоже.

Отметим, что по заявлениям промоутера украинца, чтобы отбить затраты на организацию первого поединка супертяжей, нужно было продать около 800 тысяч PPV.

В сети фигурирует цифра в районе 1,2 миллионов проданных платных трансляций, что позволило существенно увеличить гонорар бойцам.