Промоутер Камбососа – Джошуа и Хирну: «Я устал от лжи и дерьма в боксе»

Дибелла верит в версию команды Фьюри

Эдди Хирн / Фото: Sky Sports

Промоутер абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Лу Дибелла в своем Twitter прошелся по Эдди Хирну и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



AJ с удовольствием бы опозорился, если бы ему добавили еще 5 миллионов евро к сумме, которую они обсуждали ранее. Боже, я устал от гротескной лжи и дерьма в боксе.

Хирн заявил, что Джошуа все еще болезненно воспринимает поражение от Усика.