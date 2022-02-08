Катмен Усика: «Джошуа поднялся с канваса и победил Владимира Кличко – не жду, что с Усиком Энтони сдастся»
Промоутер Камбососа – Джошуа и Хирну: «Я устал от лжи и дерьма в боксе»
Дибелла верит в версию команды Фьюри
14:51
Эдди Хирн / Фото: Sky Sports
Промоутер абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) Лу Дибелла в своем Twitter прошелся по Эдди Хирну и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
AJ с удовольствием бы опозорился, если бы ему добавили еще 5 миллионов евро к сумме, которую они обсуждали ранее. Боже, я устал от гротескной лжи и дерьма в боксе.
Хирн заявил, что Джошуа все еще болезненно воспринимает поражение от Усика.
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