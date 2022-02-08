Промоутер Камбососа категорично заявил, что следующий бой Джордж проведет только в Австралии

Также ДиБелла намекнул, что бой будет не с американцем

Джордж Камбосос / ФОТО: The Ring Magazine

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) Лу ДиБелла в Twitter заявил, что следующий бой его подопечного точно пройдет в Австралии.



«Большинство клавиатурных промоутеров не понимает, что США – это дополнительный доход, поскольку у действующего короля легкого веса Джорджа Камбососа есть поддержка всей Австралии. Мы не ждем от кого-то предложений и не принимаем предложения о смене места боя. Они либо это примут, либо не примут. Я гарантирую, что кто-то согласится на наше предложение и этот бой станет большим боксерским событием мирового масштаба и состоится в Австралии. Он пройдет на глазах у самых щедрых фанатов, которых никогда не видели и не увидят 99,99% американских бойцов».

Напомним, ранее отец Девина Хэйни заявил, что бой Камбососа с его сыном нужно организовывать в США, а не Австралии.