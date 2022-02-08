«Этот парнишка напуган до усрачки». Камбосос вновь задел Хэйни
Промоутер Камбососа категорично заявил, что следующий бой Джордж проведет только в Австралии
Также ДиБелла намекнул, что бой будет не с американцем
17:49
Джордж Камбосос / ФОТО: The Ring Magazine
Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) Лу ДиБелла
в Twitter заявил, что следующий бой его подопечного точно пройдет в Австралии.
«Большинство клавиатурных промоутеров не понимает, что США – это дополнительный доход, поскольку у действующего короля легкого веса Джорджа Камбососа есть поддержка всей Австралии. Мы не ждем от кого-то предложений и не принимаем предложения о смене места боя. Они либо это примут, либо не примут.
Я гарантирую, что кто-то согласится на наше предложение и этот бой станет большим боксерским событием мирового масштаба и состоится в Австралии. Он пройдет на глазах у самых щедрых фанатов, которых никогда не видели и не увидят 99,99% американских бойцов».
Напомним, ранее отец Девина Хэйни заявил, что бой Камбососа с его сыном нужно организовывать в США, а не Австралии.
Комментарии 0