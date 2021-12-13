Усик: «Мы с Ломаченко никакие не особенные. Мы обычные парни, таких миллионы»
Промоутер Камбососа: «Ломаченко в обойме, но решение будет принимать Джордж»
Команде Камбососа понравилось, что «Лома» заявил о желании полететь в Австралию
10:00
Ломаченко против Камбососа
Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) Лу ДиБелла в интервью YouTube-каналу Boxing Social высказался о потенциальном бое своего подопечного против Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).
«Нет никого, с кем бы не хотел боксировать Джордж. Решение будет за ним. Сейчас Джордж – император легкого веса.
Как Ломаченко может быть не в обойме? Он отличный боксер. Конечно, другие боксеры также в обойме. Джордж примет решение, когда увидит альтернативы. Этот бой пройдет в Австралии, и, как я думаю, хорошо, что «Лома» сказал о желании поехать туда. Я думаю, что другие также захотят отправиться в Австралию.
Мы все выясним после праздников. Сейчас Ломаченко в обойме, но решение будет принимать Джордж Камбосос».
Напомним, ранее Ломаченко выиграл решением судей бой у Джорджа Камбососа.
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