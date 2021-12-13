Промоутер Камбососа: «Ломаченко в обойме, но решение будет принимать Джордж»

Ломаченко против Камбососа

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) Лу ДиБелла в интервью YouTube-каналу Boxing Social высказался о потенциальном бое своего подопечного против Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).



Как Ломаченко может быть не в обойме? Он отличный боксер. Конечно, другие боксеры также в обойме. Джордж примет решение, когда увидит альтернативы. Этот бой пройдет в Австралии, и, как я думаю, хорошо, что «Лома» сказал о желании поехать туда. Я думаю, что другие также захотят отправиться в Австралию.

Мы все выясним после праздников. Сейчас Ломаченко в обойме, но решение будет принимать Джордж Камбосос».