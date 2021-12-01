Промоутер Камбососа: «Ломаченко – возможный соперник, если он победит Комми, но это еще под большим вопросом»

Лу Дибелла назвал потенциальных оппонентов своего клиента

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Лу Дибелла, промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), в интервью thaboxingvoice.com заявил, что его подопечному интересен бой против Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), если тот пройдет Ричарда Комми (30-3, 27 KO).

«Джервонта Дэвис – один из возможных соперников. Прежде всего, нам в любом случае нужно определиться с тем, что мы будем делать дальше. Но если смотреть на большие бои, то Дэвис – это один из них. Второй – Ломаченко, если он победит Комми, но это еще под большим вопросом. Я был промоутером Ричарда, и он чертовски хороший боец. Победитель этого поединка будет вариантом для нас. Если победит Комми, то мы рассмотрим его. Безусловно, бой с Ломаченко будет крупнее ввиду статуса Василия в индустрии. Также возможен бой с Райаном Гарсией, если он вернется в ринг. У него все еще более известное имя, чем у Девина Хэйни».

Джордж Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).