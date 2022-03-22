Промоутер Камбососа: «Мы не испытываем ничего, кроме полного уважения к решению Ломаченко»

Команда австралийца относится с пониманием к действиям украинца

Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Лу Дибелла, промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО), заявил ESPN, что команда австралийца относится с пониманием к решению Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) остаться в Украине, вместо того чтобы уехать за границу и готовиться к поединку за все титулы.

«Как кто-то может ставить под сомнение, что битва, через которую он проходит, намного важнее любого боксерского поединка? Мы заключили сделку с Ломаченко, это произошло буквально перед вторжением. Мы хотели дать ему любой шанс в пределах разумного, учитывая наш допустимый график. Мы не испытываем ничего, кроме полного уважения к его решению. Камбосос хотел убедиться, что после заключения сделки у Ломаченко будет достаточно времени для принятия решения. Мы все время говорили, что постараемся устроить крупнейшие бои, и сегодня мы сделали это».

Джордж Камбосос прокомментировал решение Василия Ломаченко остаться в Украине.