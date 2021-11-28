Промоутер Камбососа рассказал, какой бой станет следующим для Джорджа

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Лу Дибелла, промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), рассказал о планах своего клиента на ближайшее время. Его слова приводит ESPN:

Для Лопеса это была обязательная защита титула, нет пункта о матче-реванше. С точки зрения бизнеса, мы собираемся делать все в интересах Джорджа.

Сейчас Камбосос будет отдыхать. Он возьмет перерыв и будет наслаждаться победой. Позже мы соберемся для того, чтобы выяснить, какой из боев станет самым большим и выгодным для него».