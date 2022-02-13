Промоутер Хэйни: «Камбосос, мы никогда не получали предложение по электронной почте»

Эдди Хирн призвал австралийца к действию

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 КО), в Twitter признался, что не получал предложений от команды абсолютного чемпиона этого же дивизиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

«Джордж, мы никогда не получали предложение по электронной почте или любую другую письменную корреспонденцию! Но я согласен, что слишком много разговоров в Twitter. Давай сделаем это!»

Промоутер Джорджа Камбососа заявил, что его подопечный больше не хочет драться с Девином Хэйни.