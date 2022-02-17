Промоутер Хэйни попытается перехватить Камбососа у Ломаченко

Украинец получил статус официального претендента по линии WBO

Фото: Sky Sports

Эдди Хирн, промоутер легковеса Девина Хэйни (27-0, 15 КО) отреагировал на новость о том, что украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) теперь официальный претендент на пояс WBO и, следовательно, – фаворит на бой с абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО):

«Хэйни интересует только одно – наследие. Он хочет стать абсолютным чемпионом мира и сделает все, чтобы бой с Камбососом состоялся. Он, видимо, даже готов согласиться на финансовые условия, которые считает неприемлемыми. Какие тут еще могут быть оправдания?»

Напомним, Ломаченко готов предоставить Камбососу реванш, если выиграет у него первый бой.