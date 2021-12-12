Промоутер Комми: «Это было превосходное выступление Ломаченко, и я горжусь Ричардом»

Лу Дибелла / фото - boxingscene.com

Лу Дибелла, промоутер бывшего-чемпиона Ричарда Комми (30-4, 27 КО), в интервью Boxing Social отреагировал на победу Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над его подопечным.

В седьмом раунде я думал, что угол Комми мог бы остановить бой. Но они знают своего бойца лучше, чем я. Честно говоря, после этого он провел пару своих лучших раундов. Ричард не прекращал идти вперед и выбрасывать удары. Я был шокирован его стараниями. Это была потрясающая демонстрация отваги, духа и храбрости. Это был действительно превосходный бой Ломаченко, один из лучших в его карьере».