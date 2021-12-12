Атлас: «Ломаченко дал Комми мастер-класс»
Промоутер Комми: «Это было превосходное выступление Ломаченко, и я горжусь Ричардом»
Лу Дибелла отреагировал на победу украинца над ганцем
20:00
Лу Дибелла / фото - boxingscene.com
Лу Дибелла, промоутер бывшего-чемпиона Ричарда Комми (30-4, 27 КО), в интервью Boxing Social отреагировал на победу Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над его подопечным.
«Я считаю, что это был очень веселый односторонний поединок, но, как по мне, выступление и старания Ричарда были потрясающими. Лома – отличный боец, потрясающий техник, невероятно мастеровитый боксер с отличной работой ног. Ричард не прекращал идти вперед, не переставал стараться и выбрасывать бомбы. Это было превосходное выступление Ломаченко, и я горжусь Ричардом, несмотря на поражение.
В седьмом раунде я думал, что угол Комми мог бы остановить бой. Но они знают своего бойца лучше, чем я. Честно говоря, после этого он провел пару своих лучших раундов. Ричард не прекращал идти вперед и выбрасывать удары. Я был шокирован его стараниями. Это была потрясающая демонстрация отваги, духа и храбрости. Это был действительно превосходный бой Ломаченко, один из лучших в его карьере».
Василий Ломаченко в одностороннем бою выиграл у Ричарда Комми.