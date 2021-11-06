Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми

Боб Арум может свести «Хай-тека» с чемпионом мира категорией ниже

Фото: Business Insider

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что может организовать бой бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против обладателя титула WBO во втором полулегком дивизионе Шакура Стивенсона (17-0, 9 КО).

Однако сначала украинцу необходимо 11 декабря выиграть у Ричарда Комми:

«Бой между Ломаченко и Стивенсоном? Да, это очень даже реальный вариант. И я бы очень хотел сделать эту схватку. Но сперва Ломаченко должен побить Ричарда Комми. В каком весе может пройти бой Василия и Шакура? Разные варианты... Во втором полулегком, в легком или даже в договорном. Это ведь реально крутой бой».

Отметим, что Шакур ранее вызвал Ломаченко:

«Я же сам несколько раз называл его (Ломаченко) имя, и когда вызывал Оскара Вальдеса в эфире ESPN, то сперва назвал Ломаченко. Я хочу этот бой, я никого и ничего не боюсь, готов к кому и чему угодно».

Напомним, бывший соперник Ломаченко Теофимо Лопес заявил, что Ломаченко легко побьет Стивенсона. Шакур в ответ посоветовал соотечественнику не впутывать его в пустые разговоры.