Промоутер Ломаченко предрек Головкину второе поражение в карьере

Боб Арум высказался о бое GGG против Мураты

Фото: boxingscene.com

Глава Top Rank Боб Арум, среди клиентов которого числится и украинец Василий Ломаченко, поделился мнением об уже практически согласованном поединке чемпиона мира IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против обладателя пояса WBA Риото Мураты (16-2, 13 КО). Слова промоутера приводит Sky sports:

«Мы очень усердно работаем, чтобы Мурата и Головкин встретились в Японии в конце года. Надеемся, что карантин будет ослаблен. Это хороший бой, Мурата – золотой медалист Олимпийских игр, и он продвигается вперед. Головкин же, несмотря на свои успехи, становится старше, он уже на спаде. Это конкурентный поединок. На домашней арене Мурата способен сотворить апсет. Думаю, так и будет. В таком случае я хочу свести японца с Крисом Юбенком-младшим. Можно устроить это в мае, был бы большой бой как в Англии, так и в США и Японии».

Ранее появилась информация, что Головкин и Мурата согласовали все условия поединка, который состоится 29 декабря в Японии на легендарной 37-тысячной арене Saitama Super Arena.

Напомним, Головкину уже 39 лет. Единственное в карьере поражение он потерпел от Сауля Альвареса.