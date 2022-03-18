Промоутер Ломаченко рассчитывает на скорое возвращение украинца в ринг

Предположительно, «Хай-Тек» будет драться за звание абсолютного чемпиона

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Глава Top Rank Боб Арум заявил в интервью FightHype.com, что уже в скором времени мы увидим возвращение Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) на ринг:



Что касается боя с Камбососом, то это не в моей компетенции. Поэтому я предпочту ничего не говорить, чтобы не создавать суматоху. Я оптимистичен насчет того, что уже вскоре мы увидим возвращение Ломаченко на ринг.

Напомним, что предстоящим поединком для украинца должен стать бой за звание абсолютного чемпиона легкого веса. Команда Василия ради этого пытается вывезти Лому из Украины во время войны.