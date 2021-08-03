Промоутер Ломаченко сравнил Усика с Майком Тайсоном

Александр Усик / Фото: Business insider

Глава Top Rank Боб Арум в интервью Sky Sports поделился своим мнением о том, скажутся ли разница в габаритах в предстоящем поединке за четыре пояса Александра Усика (18-0, 13 KO) против Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):



Холифилд был в полутяжах, потом в крузвейте, а затем в «королевском» дивизионе. Кроме Риддика Боу, у него не было больших соперников.

Майк Тайсон был относительно небольшим. В другое время такой же небольшой Усик имел бы достаточно мощный удар для поединка с супертяжем 6 футов 2 дюйма.

Но против такого необъятного парня, как Джошуа? Силы Александра может не хватить.