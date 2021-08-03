Теофан: «Джошуа ни за что не проиграет Усику в Лондоне»
Промоутер Ломаченко сравнил Усика с Майком Тайсоном
Арум считает, что в эру громадных супертяжей украинцу будет непросто
3 августа 15:05
Александр Усик / Фото: Business insider
Глава Top Rank Боб Арум в интервью Sky Sports поделился своим мнением о том, скажутся ли разница в габаритах в предстоящем поединке за четыре пояса Александра Усика (18-0, 13 KO) против Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):
Это новая эра. В супертяжелом весе никогда не было таких размеров, как сейчас. Мы никогда не видел, чтобы парень под два метра дрался так, как это делает Фьюри. Или как Джошуа. Они просто громадные.
Холифилд был в полутяжах, потом в крузвейте, а затем в «королевском» дивизионе. Кроме Риддика Боу, у него не было больших соперников.
Майк Тайсон был относительно небольшим. В другое время такой же небольшой Усик имел бы достаточно мощный удар для поединка с супертяжем 6 футов 2 дюйма.
Но против такого необъятного парня, как Джошуа? Силы Александра может не хватить.
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой.