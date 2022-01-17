Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Промоутер Ломаченко уверен, что организовать бой с Камбососом удастся
Арум заявил, что с разберется с проблемами из-за COVID-19
21:54
Фото: ESPN
Глава Top Rank Боб Арум в интервью порталу Sky Sports рассказал о ходе переговоров об организации поединка Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и абсолютного чемпиона легкого веса Джорджа Камбососа
(20-0, 10 KO):
Мы общаемся с представителями Камбососа о поединке с Ломой в Австралии, к чему «Хай-Тек» готов. Это будет грандиозный бой в Австралии. Но у нас есть проблемы с коронавирусом, которые нужно решить. Я думаю, что у нас получится это сделать.
Поединок Василия против Камбососа – мой приоритет для Ломаченко. Лома очень хорошо готов к этому.
Арум ранее утверждал, что единственной проблемой является финансовая составляющая предстоящего сражения на фоне COVID-19.