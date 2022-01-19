Промоутер Ломаченко заявил о переговорах об организации боя Фьюри – Усик
Глава Top Rank Боб Арум в интервью Talk SPORT заявил, что ведутся переговоры по поводу проведения боя за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO):
В супертяжелом весе полный хаос. У нас есть обещания от Ближнего востока о проведении объединительного поединка Усик – Фьюри, и Уайт и Джошуа отойдут в сторону. Я и Фрэнк Уоррен вовлечены в это.
Ситуация выглядит ужасающей, но будем надеяться, что удасться все разрешить на промоутерских торгах в пятницу (боя Фьюри – Уайт –XSPORT). Кто эти люди из Ближнего Востока? И есть ли у них поддержка и прочее? Не знаю, как и имя следующего соперника Фьюри.
Я лишь знаю то, что у «Цыганского короля» контракт с Top Rank и Queensberry Promotions. Никто не общался с нами о выкупе прав или получения нашего разрешения.
Напомним, что ранее «Цыганский король» анонсировал возвращение «Короля Саудовской Аравии», а украинец в соцсетях XSPORT подтвердил, что проведет бой с Тайсоном.
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