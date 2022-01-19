Промоутер Ломаченко заявил о переговорах об организации боя Фьюри – Усик

Фото: Talk SPORT

Глава Top Rank Боб Арум в интервью Talk SPORT заявил, что ведутся переговоры по поводу проведения боя за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Ситуация выглядит ужасающей, но будем надеяться, что удасться все разрешить на промоутерских торгах в пятницу (боя Фьюри – Уайт –XSPORT). Кто эти люди из Ближнего Востока? И есть ли у них поддержка и прочее? Не знаю, как и имя следующего соперника Фьюри.

Я лишь знаю то, что у «Цыганского короля» контракт с Top Rank и Queensberry Promotions. Никто не общался с нами о выкупе прав или получения нашего разрешения.