Промоутер нашел для Джошуа соперника, если тот откажется от реванша с Усиком

Это бывший соперник Тайсона Фьюри

Фото: Sky Sports

Дмитрий Салита, промоутер рейтингового шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 КО), считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) мог бы подраться против его клиента, если откажется от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО):

«Я и в самом деле считаю, что фанаты захотели бы увидеть поединок Джошуа и Отто, поскольку это один из лучших боев в супертяжелом весе. Победитель бы вышел на Тайсона Фьюри. Если Джошуа сделает шаг в сторону и захочет сразиться с достойным соперником, то кандидатура Отто имеет смысл. На данный момент он лучший вариант, на мой взгляд».

Напомним, Джошуа отказался от отступных и намерен провести реванш с Усиком.