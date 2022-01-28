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Промоутер нашел для Джошуа соперника, если тот откажется от реванша с Усиком

Это бывший соперник Тайсона Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
19:45
Промоутер нашел для Джошуа соперника, если тот откажется от реванша с Усиком
Фото: Sky Sports

Дмитрий Салита, промоутер рейтингового шведского супертяжеловеса Отто Валлина (22-1, 14 КО), считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) мог бы подраться против его клиента, если откажется от реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО):

«Я и в самом деле считаю, что фанаты захотели бы увидеть поединок Джошуа и Отто, поскольку это один из лучших боев в супертяжелом весе. Победитель бы вышел на Тайсона Фьюри.

Если Джошуа сделает шаг в сторону и захочет сразиться с достойным соперником, то кандидатура Отто имеет смысл. На данный момент он лучший вариант, на мой взгляд».


Напомним, Джошуа отказался от отступных и намерен провести реванш с Усиком.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Энтони Джошуа Отто Валлин

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