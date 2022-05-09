Промоутер назвав дату реваншу Альварес – Бівол

Але спершу мексиканець повинен активувати цю опцію

Бівол vs Альварес / Фото: Matchroom Boxing

Британський промоутер Едді Хірн у коментарі для boxingnews24.com висловився стосовно можливого реваншу між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО) та власником титулу суперчемпіона WBA у напівважкому дивізіоні росіянином Дмитром Біволом (20-0, 11 КО).

«Пункт про матч-реванш повинен активувати Канело, звісно, якщо він цього хоче. Перед поєдинком я сказав, що Альварес шукає тяжкі випробування, оскільки він міг не битися у напівважкій вазі, але у нього спрага до складних викликів. Тепер питання лише в тому, чи хоче він провести реванш з Біволом чи захищатиме свої титули у другій середній вазі? Особисто я думаю, що він піде на реванш, бо я знаю його особисто, і це великий бій. Подивимося, що станеться. Якщо Альварес активує пункт про реванш, то він відбудеться 17 вересня».

Нагадаємо, у першому поєдинку Бівол впевнено переміг Альвареса, хоч рішення суддів і було близьким.



