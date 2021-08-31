Арреола: «Ставлю на Планта в бою против Альвареса»
Промоутер: «Плант стилистически неудобный для Альвареса»
При этом, ДиБелла боится ставить на Калеба
19:39
Калеб Плант / Фото: Sporting News
Промоутер Лу ДиБелла в комментарии ESNEWS заявил, что чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 KO) заслужил на бой со звездным мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).
«Калеб Плант – отличный боец, и я думаю, что он стилистически неудобный. Но я бы не поставил сейчас против Канело Альвареса, поскольку на текущий момент он лучший боец в мире вне зависимости от веса.
Канело сейчас находится на пике, и я бы побоялся ставить против него, но я уверен, что Калеб заслужи на этот бой, поскольку его стиль доставит проблем кому угодно. Думаю, нас ждет хороший бой».
Напомним, поединок Альвареса и Планта состоится 6-го ноября в США.