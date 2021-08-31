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Промоутер: «Плант стилистически неудобный для Альвареса»

При этом, ДиБелла боится ставить на Калеба

Бокс Профессиональный бокс
19:39
Промоутер: «Плант стилистически неудобный для Альвареса»
Калеб Плант / Фото: Sporting News

Промоутер Лу ДиБелла в комментарии ESNEWS заявил, что чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе Калеб Плант (21-0, 12 KO) заслужил на бой со звездным мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO).

«Калеб Плант – отличный боец, и я думаю, что он стилистически неудобный. Но я бы не поставил сейчас против Канело Альвареса, поскольку на текущий момент он лучший боец в мире вне зависимости от веса.

Канело сейчас находится на пике, и я бы побоялся ставить против него, но я уверен, что Калеб заслужи на этот бой, поскольку его стиль доставит проблем кому угодно. Думаю, нас ждет хороший бой».

Напомним, поединок Альвареса и Планта состоится 6-го ноября в США.

Карен Агабекян
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Теги

Сауль Альварес Калеб Плант Лу Дибелла

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