Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Промоутер Руиса рассказал, когда ждать возвращения мексиканца в ринг
Фернандо Бельтран – о будущем экс-чемпиона
16:46
Энди Руис / фото - Getty Images
Фернандо Бельтран, промоутер мексиканского экс-чемпиона в супертяжелом весе Энди Руиса (34-2, 22 КО), в интервью порталу BoxingScene рассказал, когда его подопечный может вернуться в ринг.
«Мы уже начали переговоры с отцом Энди, а также с его адвокатом. Мы рассмотрим возможность возвращения Руиса в марте в Мехико. Надеемся, что это произойдет, и мы предоставим фанатам хорошие новости».