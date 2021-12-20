Сиренко после победы над Руденко назвал имена желаемых соперников
Промоутер Сиренко: «Судья был совершенно прав в том, что остановил бой против Руденко»
Алон Нойман прокомментировал выступление своего боксера
13:38
Фото: B1 Boxing
Алон Нойман, глава промоутерской компании B1 Boxing, прокомментировал выступление своего боксера, супертяжеловеса Владислава Сиренко (19-0, 16 КО) против Андрея Руденко (34-6, 20 КО).
Как вам вообще бокс Власть в поединке против Руденко?
Бой должен был продолжаться еще. Хотелось бы увидеть еще раунд-два, потому что Влад только начал раскрываться, показывать свои техники, которые он подготовил и те сюрпризы, которые у него были заготовлены. Хотелось бы увидеть еще несколько раундов и то, как соперник падает на пол ринга.
Оправдал ли соперник ваши ожидания?
Я ждал большего от Руденко. Уже сначала он пропустил много ударов и стало заметно, что ему очень трудно продолжать. Поэтому он стал все чаще висеть на Сиренко и не давать боксировать. В отличие от Влада, который с каждым раундом только набирал обороты.
Что скажете по поводу остановки поединка? Рефери правильно сделал?
Да, судья был совершенно прав в том, что остановил бой. Руденко вис на руках, не боксировал и не давал боксировать. Клинч должен быть либо активным, либо не должен быть вообще. Судья рассмотрел в поведении Руденко нежелание продолжать бой, сделал одно предупреждение. Потом – еще одно. И закончил поединок. Справедливое решение рефери и отрицать это никто не имеет права.
Сиренко победил техническим нокаутом. В шестом раунде рефери боя принял решение остановить поединок.
Видео остановки:
Напомним, после боя Сиренко рассказал о дальнейших планах.