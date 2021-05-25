Промоутер Сиренко: «Влад заявил, что хочет поднимать уровень оппозиции. Мы дадим ему такую возможность»

Следующий поединок украинец должен провести 12 июня

Эксклюзив

Владислав Сиренко и Мирослава Пеганова / Фото - facebook.com Мирослава Пеганова

Украинский супертяж Владислав Сиренко, который обладает поясом WBC Asia и занимает 38-е место в рейтинге Совета, подписал контракт с новой промоутерской компанией – B1 Boxing.

Спортивный директор B1 Boxing Мирослава Пеганова обещает, что Сиренко получит шанс проявить себя с более сильными соперниками, начиная со следующего поединка 12 июня:

«Мы отдает отчет в том, что делаем. Для нас в приоритете не просто взять боксера, а максимально его развивать, работать над стратегией ведения его карьеры. Думаю, уже в ближайшем поединке, 12 июня, вы все увидите, насколько мы поднимаем оппозицию Влада. Совсем недавно он давал интервью и озвучил, что до сих пор не раскрыт как боксер, что он очень бы хотел поднимать уровень оппозиции. Мы дадим ему такую возможность – он сможет побоксировать с хорошим и достойным соперником. Если брать всю стратегию развития его карьеры – с каждым боем оппозиция будет расти. Я уверена в том, что мы выведем этого парня до топ-уровня».

Предыдущий бой Сиренко провел 6 марта против поляка Камиля Соколовски с рекордом 10 побед, 2 ничьих и 22 поражения.

Генеральный директор B1 Boxing заявил, что у его компании есть четкое видение как вывести Сиренко на бой за пояс чемпиона мира.