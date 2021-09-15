Промоутер: «У Джойса отличные шансы подраться с победителем боя Джошуа – Усик»

Уоррен уверен, что этот бой состоится в начале 2022 года

Джо Джойс / Фото: Sky Sports

Именитый британский промоутер Фрэнк Уоррен в интервью iFL TV рассказал, что у его подопечного Джо Джойса (13-0,12 КО) хорошие шансы провести бой с победителем поединка чемпиона мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).



«Думаю, что все остальные претенденты сейчас находятся очень далеко от титульного боя и Джо это понимает. Ситуация проста – бой состоится, когда станет приоритетным, а это случится после согласия всех санкционирующих организаций. У Джо отличные шансы подраться с победителем боя Джошуа – Усик. Конечно, если победитель не оставит пояс вакантным. Хотя, в этом случае мы подеремся за вакантный титул. Я не сомневаюсь, что он подерется за пояс уже в начале следующего года».

Напомним, поединок Джошуа и Усика состоится 25 сентября на футбольном стадионе в Лондоне.

Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.