Фьюри: «Усик побьет Джошуа и карьера Энтони будет окончена»
Промоутер Усика: «Александр будет изучать бой Фьюри – Уайт»
Нужно знать сильные и слабые стороны будущего соперника
15:31
Фото: XSPORT
Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика
(19-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Sky Sports заявил, что украинец будет пристально следить за поединком
чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO):
Определенно. Мы с Эгисом Климасов планируем посетить поединок и смотреть бой из рингсайда. А Усик будет изучать поединок по ТВ у себя в тренировочном лагере.
Напомним, что Усик и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) уладили детали контракта.