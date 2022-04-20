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Промоутер Усика: «Александр будет изучать бой Фьюри – Уайт»

Нужно знать сильные и слабые стороны будущего соперника
Бокс Профессиональный бокс
15:31
Промоутер Усика: «Александр будет изучать бой Фьюри – Уайт»
Фото: XSPORT

Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью Sky Sports заявил, что украинец будет пристально следить за поединком чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO):

Определенно. Мы с Эгисом Климасов планируем посетить поединок и смотреть бой из рингсайда. А Усик будет изучать поединок по ТВ у себя в тренировочном лагере.

Напомним, что Усик и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) уладили детали контракта.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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