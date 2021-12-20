Промоутер Усика дал неутешительный прогноз относительно организации боя Ломаченко – Камбосос
Украинский промоутер Александр Красюк поделился мнением о возможности организации боя Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):
«Эдди Хирн не единожды имел непосредственное отношение к Камбососу и по-прежнему его имеет. Не знаю, на документах ли, но точно имеет. Его поединок с Хэйни может быть очень интересным для DAZN и Matchroom.
Понимая, что Эдди Хирн в хорошем смысле этого слова является менее жадным, чем промоутер Ломаченко, мне кажется, что Хэйни против Камбососа – наиболее вероятный следующий поединок. Ни один обязательный претендент не сможет ничего противопоставить этому. Организатором, вероятнее всего, выступит Matchroom. Более того, Matchroom, может быть, даже в Австралию поедет. Все может быть.
Так что этот поединок я считаю наиболее вероятным. Второй по вероятности поединок Камбососа с Ломаченко в Австралии. Наименее вероятный бой с Джервонтой Дэвисом».
Напомним, недавно Ломаченко уверенно выиграл бой у бывшего чемпиона мира Ричарда Комми. После этого украинец выразил готовности полететь в Австралию для поединка с Камбососом.