Промоутер Усика назвал причину, по которой украинцу невыгодно быть абсолютным чемпионом

Речь идет о финансовой стороне вопроса

Красюк и Усик / Фото: K2 Promotions

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в эфире подкаста BoxOffice объяснил, почему быть абсолютным чемпионом – невыгодно для боксера:



Главными источниками дохода организаций являются поединки за чемпионский титул. Каждая версия берет по 3%. 10 миллионов – 300 тысяч оплати. Теперь рассмотрим вопрос с абсолютными чемпионами. Когда есть один чемпион, который реально может боксировать два раза в год, то каждая из версий получает в одном весе доход от двух поединков. Для версии не важно, сколько у бойца еще поясов. Гонорары все получают одинаковые. Так что самая невыгодная расстановка здесь получается для боксера, потому что будучи обладателем четырех поясов нужно каждой организации оплатить взнос.

Красюк верит, что в 2022 году состоится бой за «абсолюта» в хэвивейте.