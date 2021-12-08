Промоутер Усика: «Нигде нет гарантии, что Хижняк может стать успешным профессионалом»

Фото: K2 Promotions

Известный украинский промоутер Александр Красюк поделился мнением о серебряном призере Олимпийских игр-2020 в Токио Александре Хижняке, который принял решение не идти в профессионалы, а остаться в любительском боксе на еще один олимпийский цикл:

Если бы он стал золотым, он бы пошел, наверное, в профессионалы. Хочется золота. Хочу – могу себе позволить, когда хочу.

Ошибка это или не ошибка – покажет только время. Беринчик тоже хотел, остался, но история показала, что совершил ошибку – потерял много времени.

Мы не знаем, что будет. Может, Хижняк станет олимпийским чемпионом. Может, и нет. Закон кармы неумолим. Если он такое получил именно в такой ответственный момент – значит, ему нужно проработать какую-то часть ментальности.

Значит, где-то он что-то напортачил. Это ведь не закономерный эффект. Это более случайный исход, нежели закономерный. Он везде побеждал, шел на победу. И тут раз – прилетел. Да, и рефери остановил, но тут рефери сработал почему-то тоже. Он мог и продолжить. Такие совпадения редко бывают.

Значит, нужно за что-то понести ответственность. А надо ли включаться в амбицию – каждый сам принимает решение. Если ты остаешься в этой теплой ванной из молока, какой-то период ты можешь покайфовать. Но нужно делать задел на будущее. Нигде нет гарантии, что он может стать успешным профессионалом».