Промоутер Усика: «Нигде нет гарантии, что Хижняк может стать успешным профессионалом»
Известный украинский промоутер Александр Красюк поделился мнением о серебряном призере Олимпийских игр-2020 в Токио Александре Хижняке, который принял решение не идти в профессионалы, а остаться в любительском боксе на еще один олимпийский цикл:
«Я не хочу никого прибирать к рукам. Я давно общаюсь с Хижняком. Он принял для себя решение идти на Олимпиаду.
Если бы он стал золотым, он бы пошел, наверное, в профессионалы. Хочется золота. Хочу – могу себе позволить, когда хочу.
Ошибка это или не ошибка – покажет только время. Беринчик тоже хотел, остался, но история показала, что совершил ошибку – потерял много времени.
Мы не знаем, что будет. Может, Хижняк станет олимпийским чемпионом. Может, и нет. Закон кармы неумолим. Если он такое получил именно в такой ответственный момент – значит, ему нужно проработать какую-то часть ментальности.
Значит, где-то он что-то напортачил. Это ведь не закономерный эффект. Это более случайный исход, нежели закономерный. Он везде побеждал, шел на победу. И тут раз – прилетел. Да, и рефери остановил, но тут рефери сработал почему-то тоже. Он мог и продолжить. Такие совпадения редко бывают.
Значит, нужно за что-то понести ответственность. А надо ли включаться в амбицию – каждый сам принимает решение. Если ты остаешься в этой теплой ванной из молока, какой-то период ты можешь покайфовать. Но нужно делать задел на будущее. Нигде нет гарантии, что он может стать успешным профессионалом».
Ранее Красюк заявил, что Юрий Захареев имеет гораздо больше перспектив, чем Хижняк.