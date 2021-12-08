Промоутер Усика: «Нигде нет гарантии, что Хижняк может стать успешным профессионалом»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 28
Сейчас 0
Сегодня 22
Завтра 18
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 ПСЖ - Брюгге 4:1 Окончен
19:45 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Окончен
22:00 Милан - Ливерпуль 1:2 Окончен
22:00 Порту - Атлетико 1:3 Окончен
22:00 Аякс - Спортинг 4:2 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Бешикташ 5:0 Окончен
22:00 Шахтер - Шериф 1:1 Окончен
22:00 Реал - Интер 2:0 Окончен
Хоккей (10 событий из 11) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Спарта Прага - Регле 2:5 Окончен
19:00 Таппара - Руан 3:3 Окончен
19:00 Лукко Раума - Ред Булл Мюнхен 2:2 Окончен
20:00 Лександс - Фрелунда 2:5 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс 2:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Колорадо Эвеланш 5:7 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Анахайм Дакс 4:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Аризона Койотис 4:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Питтсбург Пингвинс 1:6 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Лос-Анджелес Кингс 4:0 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 124:127 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Оклахома-Сити Тандер 103:114 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Вашингтон Уизардз 116:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Мемфис Гриззлис 90:105 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Денвер Наггетс 109:97 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 112:104 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Атланта Хоукс 110:121 Окончен
04:00 Финикс Санс - Сан-Антонио Сперс 108:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс 90:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Орландо Мэджик 126:95 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме -:- Запланирован
19:45 Зенит - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Барселона -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Динамо -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья -:- Запланирован
22:00 Вольфсбург - Лилль -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 20) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Донбасс - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Ред Уингс - Нэшвилл Предаторс 2:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Айлендерс 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Коламбус Блу Джекетс 5:4 Окончен
02:30 Баффало Сэйбрс - Анахайм Дакс 0:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Рейнджерс 2:6 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд 1:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймс 5:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Бруклин Нетс 99:102 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Нью-Йорк Никс 109:121 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс 117:102 Окончен
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
04:00 Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Даллас Старз -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Кливленд Кавальерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

Промоутер Усика: «Нигде нет гарантии, что Хижняк может стать успешным профессионалом»

Александр Красюк привел в пример Дениса Беринчика
Бокс Профессиональный бокс
12:45
Промоутер Усика: «Нигде нет гарантии, что Хижняк может стать успешным профессионалом»
Фото: K2 Promotions

Известный украинский промоутер Александр Красюк поделился мнением о серебряном призере Олимпийских игр-2020 в Токио Александре Хижняке, который принял решение не идти в профессионалы, а остаться в любительском боксе на еще один олимпийский цикл:

«Я не хочу никого прибирать к рукам. Я давно общаюсь с Хижняком. Он принял для себя решение идти на Олимпиаду.

Если бы он стал золотым, он бы пошел, наверное, в профессионалы. Хочется золота. Хочу – могу себе позволить, когда хочу.

Ошибка это или не ошибка – покажет только время. Беринчик тоже хотел, остался, но история показала, что совершил ошибку – потерял много времени.

Мы не знаем, что будет. Может, Хижняк станет олимпийским чемпионом. Может, и нет. Закон кармы неумолим. Если он такое получил именно в такой ответственный момент – значит, ему нужно проработать какую-то часть ментальности.

Значит, где-то он что-то напортачил. Это ведь не закономерный эффект. Это более случайный исход, нежели закономерный. Он везде побеждал, шел на победу. И тут раз – прилетел. Да, и рефери остановил, но тут рефери сработал почему-то тоже. Он мог и продолжить. Такие совпадения редко бывают.

Значит, нужно за что-то понести ответственность. А надо ли включаться в амбицию – каждый сам принимает решение. Если ты остаешься в этой теплой ванной из молока, какой-то период ты можешь покайфовать. Но нужно делать задел на будущее. Нигде нет гарантии, что он может стать успешным профессионалом».


Ранее Красюк заявил, что Юрий Захареев имеет гораздо больше перспектив, чем Хижняк.

Источник: Бегущий Банкир Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Красюк Александр Хижняк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Усика уверен, что Джошуа не откажется от реванша даже за 10 миллионов долларов
Промоутер Усика уверен, что Джошуа не откажется от реванша даже за 10 миллионов долларов
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 15:58
Красюк: «Камбосос для Василия будет намного более легкой прогулкой, чем Комми»
Красюк: «Камбосос для Василия будет намного более легкой прогулкой, чем Комми»
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:55
1
Промоутер: «Джервонта Дэвис чемпионские амбиции забивает коммерческими победами»
Промоутер: «Джервонта Дэвис чемпионские амбиции забивает коммерческими победами»
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 07:54
Красюк: «Бой Фьюри – Усик вызовет больше интриги чем Джошуа – Фьюри»
Красюк: «Бой Фьюри – Усик вызовет больше интриги чем Джошуа – Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 07:34
Хижняк: «Серебро Олимпиады-2020 еще больше стимулирует меня пройти путь к золоту»
Хижняк: «Серебро Олимпиады-2020 еще больше стимулирует меня пройти путь к золоту»
Бокс Аматорский бокс
6 декабря 14:59
«Для всех это был шок». Хижняку непросто смириться с мыслью, что за минуту до конца боя его лишили золота Олимпиады
«Для всех это был шок». Хижняку непросто смириться с мыслью, что за минуту до конца боя его лишили золота Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
6 декабря 14:06

Новости: Бокс

Тейлор и Кэттеролл провели первую битву взглядов. Видео
Тейлор и Кэттеролл провели первую битву взглядов. Видео
Профессиональный бокс
13:46
Рейносо рассказал, почему среди всех чемпионов крузервейта Канело выбрал Макабу
Рейносо рассказал, почему среди всех чемпионов крузервейта Канело выбрал Макабу
Профессиональный бокс
13:32
Дэнни Гарсия хочет подраться с Ларой
Дэнни Гарсия хочет подраться с Ларой
Профессиональный бокс
12:48
Промоутер Усика: «Нигде нет гарантии, что Хижняк может стать успешным профессионалом»
Промоутер Усика: «Нигде нет гарантии, что Хижняк может стать успешным профессионалом»
Профессиональный бокс
12:45
Отец Портера рассказал, зачем остановил бой против Кроуфорда в неочевидной ситуации
Отец Портера рассказал, зачем остановил бой против Кроуфорда в неочевидной ситуации
Профессиональный бокс
12:28
Джервонта Дэвис отказался от чемпионского пояса в первом полусреднем весе
Джервонта Дэвис отказался от чемпионского пояса в первом полусреднем весе
Профессиональный бокс
11:38
Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
Профессиональный бокс
11:26
Известно, посетит ли Камбосос следующий бой Ломаченко
Известно, посетит ли Камбосос следующий бой Ломаченко
Профессиональный бокс
11:24
Бивол: «Саламов заслужил титульный бой своими победами»
Бивол: «Саламов заслужил титульный бой своими победами»
Профессиональный бокс
10:59
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
1
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:34
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
2 декабря 12:27
2
«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
«Это ваше «Канело, Канело, Канело» уже пи*дец за*бало!» Мейвезер резко высказался в адрес Сауля Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 17:43
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юниоры. День 7. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юниоры. День 7. Видео трансляция
15:00
Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
WEB
Вечер бокса Champion Boxing Promotion. Трансляция на XSPORT
17:00
Кубок вызова. «Пензудьор» — «Эпицентр-Подоляне». Видео трансляция
WEB
Кубок вызова. «Пензудьор» — «Эпицентр-Подоляне». Видео трансляция
18:00
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Донбасс» – «Краматорск». Видео трансляция
18:30
Кубок Европы FIBA. «Киев-Баскет» — «Антверп». Видео трансляция
WEB
Кубок Европы FIBA. «Киев-Баскет» — «Антверп». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Прометей» — «Динамо Сассари». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Прометей» — «Динамо Сассари». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Тенерифе» — «Людвигсбург». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Тенерифе» — «Людвигсбург». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
9 декабря 19:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00