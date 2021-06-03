Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»

У украинца согласны на такие уступки, вспомнив отказ от такого распределения гонораров от Джо Джойса





Александр Красюк / Фото: К2 Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал в интервью YouTube-каналу Andrey Burenok о том, какое будет распределение гонораров в поединке с чемпионом WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Наши американские адвокаты писали длинные полотна писем адвокатам WBO, аргументировав наши претензии, и в конечном итоге где-то месяц назад мы получили документ, что официальное распределение гонорара в бою Александр Усик – Джо Джойс будет 80 на 20. Молодцы, сделали свое дело. Сторона Джойса была не согласна с таким решением, и адвокаты британца подали апелляцию в Комитет жалоб. У нас было назначено слушание, потом перенесено, а затем вышли новости, что бой Джошуа – Фьюри не состоится по той причине, что американский арбитражный суд принял решение, что Тайсон должен поединок другому боксеру, с которым подписывал контракт на три боя, но провел только два. Этот большой бой срывается, и мы должны драться с Джошуа. И теперь мы в обратной позиции, когда 80 на 20, но уже не в нашу пользу». Напомним, Красюк также рассказал, что в случае победы гонорары Усика вырастут до десятков миллионов.

Карен Агабекян