Промоутер Усика объяснил, почему Камбосос отдаст предпочтение Ломаченко перед Хэйни

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Украинский промоутер Александр Красюк поделился мнением о том, насколько вероятна организация боя Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):

И там, и там PPV обещает быть успешным. Соответственно, доходы от проведения этого поединка, допустим, будут равны. В таком случае, чего будет хотеть Камбосос? Если при прочих равных…

Он будет искать больше шансов оставить пояса.

Я не знаю, что у него в голове, но здравомыслящие люди, которые находится вокруг Камбососа, наверняка ему будут рекомендовать поединок с Хэйни, а не поединок с Ломаченко.

В бою с Хэйни шансы, как минимум, будут равные. Хотя я бы отдал предпочтение Камбососу.

В поединке с Ломаченко вероятность победы Камбососа не равна нулю, но к нему стремится. Поскольку Василий имеет убедительное преимущество на спортивной стороне, он должен дать какие-то другие альтернативные блага Камбососу для того, чтобы склонить чашу весов в свою сторону.