Промоутер Усика объяснил, почему Камбосос отдаст предпочтение Ломаченко перед Хэйни
Украинский промоутер Александр Красюк поделился мнением о том, насколько вероятна организация боя Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):
Будем анализировать с точки зрения Камбососа. У него есть два варианта: поединок с Девином Хэйни и поединок с Василием Ломаченко. И тои, и другой поединок для Австралии является привлекательной вкусненькой вишенкой.
И там, и там PPV обещает быть успешным. Соответственно, доходы от проведения этого поединка, допустим, будут равны. В таком случае, чего будет хотеть Камбосос? Если при прочих равных…
Он будет искать больше шансов оставить пояса.
Совершенно верно. В таком случае Камбосос повернется в сторону Девина Хэйни. Очевидно.
Я не знаю, что у него в голове, но здравомыслящие люди, которые находится вокруг Камбососа, наверняка ему будут рекомендовать поединок с Хэйни, а не поединок с Ломаченко.
В бою с Хэйни шансы, как минимум, будут равные. Хотя я бы отдал предпочтение Камбососу.
В поединке с Ломаченко вероятность победы Камбососа не равна нулю, но к нему стремится. Поскольку Василий имеет убедительное преимущество на спортивной стороне, он должен дать какие-то другие альтернативные блага Камбососу для того, чтобы склонить чашу весов в свою сторону.
Я вижу только один вариант – он должен согласиться на меньшие деньги.
Абсолютно верно. То есть, он должен смотивировать Камбососа привлекательными коммерческими финансовыми условиями. И насколько я понимаю, и насколько мне известно, Василий готов сделать шаг в сторону Камбососа. Потому что его мотивацией всегда являлась прежде всего спортивная составляющая, а лишь потом коммерческая.
Поэтому считаю, что поединок Ломаченко – Камбосос, наверное, более вероятный, нежели поединок Камбосос – Хэйни. И именно с точки зрения коммерческой составляющей.
Напомним, переговоры по организации боя Камбососа против Девина Хэйни зашли в тупик.
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