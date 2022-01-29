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Промоутер Усика объяснил, почему Камбосос отдаст предпочтение Ломаченко перед Хэйни

Александр Красюк считает, что украинец победит абсолютного чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
17:43
Промоутер Усика объяснил, почему Камбосос отдаст предпочтение Ломаченко перед Хэйни
Фото: Facebook Василия Ломаченко

Украинский промоутер Александр Красюк поделился мнением о том, насколько вероятна организация боя Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):

Будем анализировать с точки зрения Камбососа. У него есть два варианта: поединок с Девином Хэйни и поединок с Василием Ломаченко. И тои, и другой поединок для Австралии является привлекательной вкусненькой вишенкой.

И там, и там PPV обещает быть успешным. Соответственно, доходы от проведения этого поединка, допустим, будут равны. В таком случае, чего будет хотеть Камбосос? Если при прочих равных…


Он будет искать больше шансов оставить пояса.

Совершенно верно. В таком случае Камбосос повернется в сторону Девина Хэйни. Очевидно.

Я не знаю, что у него в голове, но здравомыслящие люди, которые находится вокруг Камбососа, наверняка ему будут рекомендовать поединок с Хэйни, а не поединок с Ломаченко.

В бою с Хэйни шансы, как минимум, будут равные. Хотя я бы отдал предпочтение Камбососу.

В поединке с Ломаченко вероятность победы Камбососа не равна нулю, но к нему стремится. Поскольку Василий имеет убедительное преимущество на спортивной стороне, он должен дать какие-то другие альтернативные блага Камбососу для того, чтобы склонить чашу весов в свою сторону.

Я вижу только один вариант – он должен согласиться на меньшие деньги.

Абсолютно верно. То есть, он должен смотивировать Камбососа привлекательными коммерческими финансовыми условиями. И насколько я понимаю, и насколько мне известно, Василий готов сделать шаг в сторону Камбососа. Потому что его мотивацией всегда являлась прежде всего спортивная составляющая, а лишь потом коммерческая.

Поэтому считаю, что поединок Ломаченко – Камбосос, наверное, более вероятный, нежели поединок Камбосос – Хэйни. И именно с точки зрения коммерческой составляющей.


Напомним, переговоры по организации боя Камбососа против Девина Хэйни зашли в тупик.

Источник: BoxOffice Сергей Остапенко
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Теги

Василий Ломаченко Александр Красюк Джордж Камбосос Девин Хэйни

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